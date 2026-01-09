Huixquilucan refuerza educación ambiental

Huixquilucan, Méx. – La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, expresó que, con el correcto manejo de residuos electrónicos y de plástico, se busca concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente del municipio.

Por lo que mantienen, alianzas estratégicas con empresas e instituciones educativas para realizar ferias ambientales, jornadas de reciclaje, actividades de reforestación, mantenimiento de áreas verdes y talleres educativos.

Dijo, que para desechar de manera adecuada los residuos electrónicos y plásticos, y evitar que terminen en la calle, ríos o caudales.

Durante el año 2025, el Gobierno de Huixquilucan realizó ocho jornadas de acopio, con lo que logró reunir ocho toneladas de estos materiales para evitar que contaminen el entorno urbano, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

Al respecto, Contreras Carrasco, apuntó que el propósito es que la ciudadanía esté informada y consciente del cuidado ambiental, por lo que se realizaron estas jornadas de acopio de residuos, en las cuales se juntaron siete toneladas de residuos electrónicos y una de plásticos, las cuales fueron canalizados para su reciclaje y un manejo adecuado para garantizar el correcto reaprovechamiento.

“Proteger el medio ambiente y la salud pública es prioridad en mi gobierno, y un buen manejo de residuos de plástico y electrónicos evita que materiales tóxicos contaminen el ambiente, especialmente, áreas verdes y cuerpos de agua. Buscamos fomentar la cultura del reciclaje para evitar que se generen daños y afectaciones a las personas y a la vida silvestre, manteniendo un Huixquilucan limpio”, dijo la alcaldesa.

En este sentido, Romina Contreras informó que en 2025, se firmaron tres convenios de colaboración en materia de protección y cuidado del medio ambiente con empresas y universidades, con el objetivo de mantener alianzas estratégicas para realizar ferias ambientales, jornadas de reciclaje, actividades de reforestación, mantenimiento de áreas verdes, talleres educativos y proyectos de investigación, para fomentar la conservación de los recursos naturales en el territorio.

Entre los residuos que se recibieron este año, se encuentran aparatos electrodomésticos, eléctricos y electrónicos, autoestéreos, celulares, CPU’s, grabadoras, hornos de microondas, iPads, laptops, monitores, servidores, tabletas, teclados, televisiones, botellas de plástico, envases, tapones y bolsas, entre otros.

El Gobierno de Huixquilucan continúa con el cuidado del medio ambiente, mediante diversas acciones como jornadas de reforestación, limpieza de cuerpos de agua, promoción de educación ambiental y colecta de residuos electrónicos y plásticos.