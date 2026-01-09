Reparan vidas a través del Tribunal de Tratamiento de Adicciones

Tenango del Valle, Méx.- “Estoy satisfecho, agradecido y muy contento porque mediante el Programa del Tribunal de Tratamiento de Adicciones TTA, obtendré mi Certificado de No Antecedentes Penales que me permitirá tener un trabajo estable”, expresó Carlos durante la audiencia de graduación, que marca un antes y un después en su vida, pues con ella deja atrás la adicción al cristal, respaldado por el trabajo emocional y físico de año y medio acompañado del equipo multidisciplinario.

La Jueza especializada del Poder Judicial del Estado de México, Anahí Ceballos Lara otorgó el sobreseimiento de la causa penal de Carlos, reconociendo los avances del primer graduado del programa en este 2026, quien pese a enfrentar la pérdida de su hijo durante su proceso no decayó y logró cumplir con los acuerdos del plan de rehabilitación y no reinserción, motivado por su esposa, mamá y hermanas.

Carlos recibió atención médica, psicológica y social, bajo supervisión judicial, con el propósito de fortalecer su recuperación y favorecer la reconstrucción de su vida, núcleo familiar y profesional alejado del consumo de sustancias; ahora desea estudiar la preparatoria, aspira a un ascenso en su trabajo, hace deporte y se alimenta sanamente, continuando con terapia psicológica. Al finalizar la audiencia y por concluir el programa, Carlos recibió un reconocimiento de Katia Zepeda Gutiérrez, Coordinadora Regional en materia Penal del Instituto de la Defensoría Pública, de Joaquín Labastida Díaz, Jefe del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Metepec y Celia Stephania Albarrán de León, Auxiliar Administrativa de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Simultáneamente, en Zumpango luego de cumplir con las condiciones establecidas, Miguel se incorporó al Tribunal de Tratamiento de Adicciones, convirtiéndose en el

primer participante de la región y quien bajo el influjo de metanfetaminas habría cometido el delito de robo. La audiencia fue encabezada por la Jueza especializada Marisol Abad Sánchez.

El TTA constituye un modelo de Justicia Terapéutica, cuyo objetivo es atender las causas que derivan en una conducta delictiva mediante un tratamiento especializado y acompañamiento interdisciplinario, orientado a la rehabilitación y a la reinserción social.