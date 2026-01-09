Protegen a la población en mercado de Palmillas

Toluca, Méx.- Fue un despliegue de 150 elementos de la Policía Municipal de Toluca, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca implementó un operativo especial en el Mercado Palmillas Autopan, para proteger a comerciantes, compradores y visitantes.

Dicho operativo se trató de que los uniformados realizaron recorridos, patrullajes preventivos y presencia estratégica en accesos, pasillos y áreas de mayor afluencia, con labores de proximidad social, vigilancia disuasiva y atención inmediata a la ciudadanía.

El objetivo es proteger a quienes realizan cada semana compra y venta de diversos artículos, así como prevenir delitos e inhibir conductas antisociales en uno de los principales centros de abasto de la región de todos los viernes.

Las autoridades municipales, señalan que el despliegue interinstitucional fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias y refrenda el compromiso del Gobierno municipal de Toluca por mantener entornos seguros y ordenados, mediante operativos permanentes y aleatorios en mercados y zonas comerciales.