Pérez anuncia impulso a programas sociales en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- Cabildo de Tlalnepantla aprobó por unanimidad las reglas de operación del programa “La Cocina del Bienestar”, así como los lineamientos y la convocatoria para el programa “Transformando Tlalnepantla”, informó el alcalde Raciel Pérez Cruz.

Dio a conocer, que durante 2025 el programa “La Cocina del Bienestar” otorgó más de 200 mil raciones de comida caliente, saludable y de calidad, fortaleciendo la participación comunitaria y la cohesión social en diversas zonas del municipio.

Dijo que en este 2026 “La Cocina Bienestar” ya cuenta con presupuesto autorizado por el actual Ayuntamiento, con lo que se reafirma el compromiso de construir condiciones de vida dignas y equitativas para la ciudadanía.

Este programa social tiene como objetivo garantizar el acceso a una alimentación digna a costos accesibles, fomentando simultáneamente la economía local, mencionó Pérez Cruz. Respecto a “Transformando Tlalnepantla”, el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, destacó los alcances obtenidos, y dijo que “el año pasado se intervinieron más de 800 mil metros cuadrados en distintas comunidades, lo que permitió atender de manera oportuna los efectos climáticos, mitigar riesgos y salvaguardar el patrimonio de las familias”.

Subrayó, que la continuidad de este programa es vital para recuperar y dignificar el espacio público, generar empleos y promover la participación ciudadana.

En la misma sesión, se aprobó el Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal para el ejercicio fiscal 2026. Dichas acciones están vinculadas a procesos de simplificación y digitalización que reducirán las cargas regulatorias y estandarizarán procedimientos mediante herramientas tecnológicas, eliminando así trámites burocráticos innecesarios.

En esta sesión de Cabildo, Pérez Cruz expresó sus mejores deseos para las y los habitantes de Tlalnepantla en este inicio de año, comprometiéndose a seguir trabajando en políticas públicas que consoliden al municipio como un lugar seguro y próspero para las nuevas generaciones.