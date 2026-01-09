Huelga de trabajadores del Monte de Piedad continúa

Toluca, Méx.- Desde hace 3 meses continua huelga las sucursales del Nacional Monte de Piedad que se ubican en la zona de Toluca, y quienes acuden al lugar lamentan con la posibilidad de empeñar algún objeto de valor lamentan dicha situación.

Debido a la cuesta de enero que dejo a cientos de familias sin dinero, ahora no cuentan con la opción de contar con un préstamo por su prenda, como lo hacen cada año.

Personas que llegaron con alhajas, electrodomésticos o pequeños objetos envueltos con cuidado, pero que no saben que están huelga los trabajadores, encuentran las puertas cerradas.

Ni siquiera los Reyes Magos pudieron recurrir a esta alternativa para cumplir con la ilusión de niñas y niños mexiquenses.

El cierre del Monte de Piedad impacta directamente a los sectores que dependen del empeño como una solución inmediata y accesible, especialmente en enero, cuando se acumulan deudas, pagos escolares y gastos del hogar.

Para muchos usuarios, acudir a esta institución representa una opción menos riesgosa que otras casas de empeño privadas.

Mientras trabajadores de la institución que mantienen la huelga y están a las afueras de dichas oficinas, explicaron que diciembre y enero son los meses de mayor afluencia, con hasta mil operaciones de empeño en la sucursal de Toluca.

Jesús Baños, empleado del Monte de Piedad, señaló que el conflicto laboral permanece estancado debido al periodo vacacional, aunque existe la expectativa de que las negociaciones se retomen en los próximos días.

Mientras los usuarios resienten la falta de este servicio, los propios empleados enfrentan una situación igualmente complicada, al sumar 90 días sin recibir salario ni aguinaldo, en el marco de una huelga que -aseguran- busca el respeto a sus derechos laborales.