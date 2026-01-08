Toluca invierte más de 715 mdp en vialidades y espacios públicos

Toluca, Méx.- Durante el 2025, en Toluca se logró alcanzar una meta de 181 obras con una inversión histórica de 715 millones 853 mil 136.12 pesos, con trabajos en todos los rubros, desde senderos seguros como el de la calle Independencia, de Paseo Vicente Lombardo Toledano a Juan Escutia, y el de Filiberto Navas de avenida Adolfo López Mateos y entrada al Parque de las Ciencias Sierra Morelos.

Así lo explicó, el director general de Obra Pública de Toluca, Maximino Bueno, quien destacó la rehabilitación de los tanques Zopilocalco 1 y 2 de Santiago Miltepec, y San Miguel en Barrios Tradicionales, que ya están en operación; aunado a la construcción de la caja derivadora de la calle Juan Fernández Albarrán de San José Guadalupe Otzacatipan, el encofrado del canal a cielo abierto de la calle Emiliano Zapata de San Mateo Otzacatipan y la construcción de la red de drenaje sanitario en Guadalupe Victoria y Valle de Bravo, de Jicaltepec Autopan, así como la rehabilitación de red de agua potable de Pichardo Pagaza y Valle de Bravo, de la misma comunidad.

Entre las acciones de pavimentación, dio a conocer algunas de concretos ecológicos como las de la calle Sabinos, entre calle de Los Gigantes y Andador San Luis Obispo, Barrios Tradicionales; Bicentenario,

entre Miguel Hidalgo e Insurgentes, de San Cristóbal Huichochitlán; y Parque Nevado de Toluca, entre Parque de Los Remedios y Parque José María Velasco, de Adolfo López Mateos, por mencionar algunas.

Entre las pavimentaciones de concreto hidráulico se encuentra la calle El Nevado, en Cacalomacán; Mina México, en la carretera Toluca-Ixtlahuaca; Vicente Guerrero, en San Juan Tilapa.

Mientras que, en el rubro de la infraestructura educativa, derivado de las gestiones del alcalde, se tuvo acceso a recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), que ya tenía más de dos administraciones que no se tenía, para hacer los arcotechos de la secundaria oficial José María Morelos y Pavón en Capultitlán, y la secundaria Francisco Villa en Jicaltepec Autopan, aunado a otros tres más que están en proceso.

Mientras, el alcalde Ricardo Moreno reiteró el compromiso de la administración por mejorar la infraestructura urbana, así como el trabajo en equipo que se ha tenido con el Gobierno estatal encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez, y con la iniciativa privada.