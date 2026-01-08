Proyecto de la UAEMéx busca proteger el agua en el Altiplano

Toluca, Méx.- La investigadora Acela Montes de Oca Hernández, adscrita al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), encabezará un proyecto de investigación enfocado en la sustentabilidad hídrica del Altiplano Central Mexicano, cuyo objetivo es revalorar tecnologías tradicionales de manejo del agua que aún persisten en territorios rurales y que hoy se perfilan como alternativas ecológicas, económicas y socialmente viables frente al uso intensivo de infraestructura hidráulica moderna.

A lo largo de su trayectoria académica, Montes de Oca Hernández se ha especializado en el estudio de sistemas hidrosociales y prácticas autogestivas, interés que surgió durante su formación profesional, cuando fue introducida al análisis del agua como un elemento ecológico, social e histórico.

Desde entonces, ha orientado su labor investigativa hacia la sustentabilidad hídrica, el enfoque territorial y la resiliencia comunitaria, integrando perspectivas de las ciencias naturales, sociales y los saberes ecológicos tradicionales.

“Estudiar el agua desde una perspectiva humanística es indispensable. El agua está ligada a la biodiversidad, al territorio, al bosque y a la vida comunitaria. Su historia revela relaciones sociales, económicas y culturales que han permitido a las comunidades sostener ciclos hidrológicos y ecosistemas completos durante siglos”, explicó Acela Montes de Oca Hernández.

Recientemente, la investigadora obtuvo financiamiento nacional por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) para el desarrollo de investigación humanística. El proyecto, postulado en conjunto con su equipo de trabajo, lleva por título “Potencialidades ecoetnotécnicas para la sustentabilidad hídrica. Directrices y conectividades en la Altiplanicie Central Mexicana” y tiene como propósito rastrear, cartografiar y evaluar tecnologías locales que, históricamente, han permitido la gestión del agua sin elevados costos energéticos o económicos.

Destacó que el trabajo directo con las comunidades será un eje central del proyecto, ya que permitirá implementar metodologías participativas, recuperar saberes locales y fortalecer redes académicas nacionales e internacionales. Asimismo, subrayó la dimensión formativa de la iniciativa, que contempla la participación de estudiantes de servicio social, prácticas profesionales y tesis de diversas disciplinas, tanto de la UAEMéx como de otras universidades y tecnológicos del país.

En este contexto, la investigadora reconoció la importancia de las convocatorias orientadas a proyectos humanísticos, al considerar que favorecen la integración comunitaria y el reconocimiento de conocimientos locales, los cuales han sido históricamente relegados en las políticas de gestión hídrica.

“Este proyecto representa un logro no solo personal, sino institucional. Refuerza la calidad y pertinencia de la investigación que se realiza en la UAEMéx y contribuye a su posicionamiento frente a otras instituciones científicas del país”, afirmó.

Finalmente, Acela Montes de Oca Hernández hizo un llamado a estudiantes y docentes interesados en temas de agua, sustentabilidad y territorio a sumarse a los proyectos impulsados por la Universidad, con el objetivo de fortalecer alianzas interinstitucionales y aprovechar oportunidades formativas que pueden incidir de manera significativa en la trayectoria académica de quienes participan.