Termina el permiso de temporada para comerciantes ambulantes: Medina

Toluca, Méx.- El director de gobernación del municipio de Toluca, Mario Medina Peralta, encabezó un operativo para desalojar, pacíficamente a vendedores ambulantes que se ubican en las inmediaciones de hospital general del IMSS 220, con el fin de que esos espacios estén limpios para los peatones que acuden a dicho hospital, pues dijo ya terminó el permiso temporada decembrina.

En entrevista, el funcionario municipal, señaló que fue un operativo que dio inicio a partir de las seis de la mañana del día de hoy jueves, con el fin de hacer una invitación a los vendedores que se ubican en dicha zona a que se retiren, si es un hecho que se les dio permiso del 1 de diciembre del año pasado al 7 de enero del presente año. Sin embargo, dijo, no han respetado lo que se acordó.

Asimismo, señaló, “Hoy les estamos haciendo la invitación para que se retiren, pues ya paso el mes de diciembre y el acuerdo fue hasta el 7 de enero”, argumentó Medina Peralta.

Por lo que desde temprano cerca de 200 servidores públicos y elementos de la dirección de seguridad pública, pero de manera pacífica, insistió, solo se les está invitando a que no se coloquen de manera arbitraria.

Señaló que se está buscando un esquema con el fin de que los que venden tamales y atole, los uniendo en un lugar pero que sea solo respeta un horario de las 6 am a las 10:30.

Dijo que la zona de Terminal- mercado Juárez de Toluca, por ser un epicentro comercial más importante, no solo de la capital mexiquense, sino del Valle de Toluca y lo que queremos es que se retiren los ambulantes de la zona que ya terminó la temporada decembrina y que la vía pública debe ser destinado únicamente para la ciudadanía, apuntó.