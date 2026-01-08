Gobierno de Atizapán otorgará a 100 contribuyentes cumplidos una póliza de seguro

Irma Eslava

Irma Eslava 8 enero, 2026

8 enero, 2026 Municipios

Municipios Atizapán

Atizapán 0 Comments

Atizapán, Méx.-El alcalde Pedro Rodríguez Villegas, dio a conocer que 100 mil contribuyentes cumplidos tendrán un seguro para daños en casa habitación, hasta 60 mil pesos.

Agregó, que este beneficio fue aprobado por el Cabildo por unanimidad.

La póliza anual de seguro tiene una cobertura de daños para casa habitación, por un monto de hasta 60 mil pesos.

Durante la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, encabezada por el Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas, se autorizó dicho beneficio para los contribuyentes cumplidos que sufran daños en sus viviendas por contingencias provocadas por incendio, rayo, explosión, riesgos hidro meteorológicos, asistencia médica, servicios funerarios y responsabilidad civil.

La vigencia de la cobertura de la referida póliza de seguro entró en vigor desde las 0 horas del 1 de enero del 2026 a las 23:59 horas del 31 de diciembre del presente año.

Dicha iniciativa impulsada por el Alcalde Pedro Rodríguez, se verá reflejada en una Membresía Integral para Casa Habitación y tiene como finalidad incentivar a los atizapenses a pagar el impuesto predial en tiempo y forma, lo que permitirá potenciar la recaudación municipal 2026.