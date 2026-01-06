Lilia Cedillo encabezó banderazo de salida en la distribución de juguetes para menores de regiones vulnerables

Desde Puebla

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, informó que lograron recolectar 14 mil juguetes, que serán entregados a niñas y niños de municipios de los rentros regionales de la institución.

Cedillo Ramírez agradeció la solidaridad de la comunidad universitaria.

Este año, lograron reunir 14 mil juguetes, con el compromiso social de la Máxima Casa de Estudios del estado.

Destacó el esfuerzo logístico de esta campaña, desde la recolección y organización de los juguetes hasta su distribución en diversas regiones de la entidad.

“Mientras muchos descansan, los equipos siguen trabajando para hacer felices a muchos niños”.