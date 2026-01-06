Disminuyó incidencia de 14 delitos de alto impacto en Puebla, afirmó Armenta

Desde Puebla

La incidencia disminuyó en 14 delitos de alto impacto en Puebla, reveló el gobernador, Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, dijo que la baja se deriva del trabajo coordinado entre los gobiernos estatal, municipal y federal, así como por el uso de la inteligencia.

El mandatario destacó que, aunque el resultado es bueno, no les parece satisfactorio, por ello, continuará el combate contra la delincuencia.

Es preciso destacar que la baja delictiva se reflejó en los robos a vehículo, negocio, autopartes, a casa habitación, transeúnte, transporte público y cuentahabiente.