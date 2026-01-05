Sujeto será juzgado por homicidio calificado en Lerma

Lerma, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo de un Juez un auto de vinculación a proceso en contra de Ulises Edel “N” por ser el presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un masculino.

De acuerdo a la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, el día de los hechos, el 2 de diciembre de 2023, la víctima y una persona más se encontraban en la vía pública en la colonia Cerrillo Vista Hermosa, en Lerma, cuando al lugar donde estaba llegó el ahora imputado, a bordo de una motocicleta, en donde presuntamente sacó de entre sus ropas un arma de fuego y con ésta habría disparado a la víctima, lesionándola y con ello privándola de la vida; antes de huir del lugar, habría amenazado al testigo para que no denunciara los hechos, o de lo contrario le causaría daño.

Una vez que la Fiscalía tomó conocimiento de este caso, dio inicio a los trabajos para recabar información y tratar de identificar al presunto responsable, con la cual solicitó al Juez una orden de aprehensión, que al ser cumplimentada fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, para quedar a disposición de la autoridad.

Con los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, el Juez determinó vincular a proceso a Ulises Edel “N”, por presuntamente participar en el hecho delictivo de homicidio calificado, estableciendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y le impuso como medida cautelar prisión preventiva.

A esta persona se le debe de considerar inocente hasta en tanto no exista una sentencia judicial condenatoria en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.