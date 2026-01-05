Detienen a presunto miembro de “Los Ferchos” por robo de vehículo

Tlalnepantla, Méx.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión en contra de Eduardo Gabriel “N”, acusado del delito de robo de vehículo con violencia, cometido en agravio de un masculino.

De acuerdo con información de inteligencia recabada por esta Fiscalía, Eduardo Gabriel “N”, al parecer formaría parte de una estructura criminal autodenominada “Los Ferchos” dedicada al robo de vehículos con violencia.

Aparentemente el detenido, el 30 de diciembre de 2025, junto a otra persona abordaron en calles de Tlalnepantla a un automovilista, a quien habrían amenazado con armas de fuego con el propósito de desapoderarlo del vehículo que conducía y al conseguir su cometido huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Con el avance en las investigaciones fue posible determinar la presunta responsabilidad de este individuo en dicho ilícito, por lo que después de obtener de un Juez la orden de aprehensión correspondiente, esta fue cumplimentada en prisión, ya que este sujeto se encuentra internado por un delito diverso, aparentemente también relacionado con el robo de vehículo con violencia.

La estructura criminal autodenominada “Los Ferchos” opera en la zona de Tlalnepantla y está vinculada al delito de robo de vehículo con violencia, de los cuales, junto con Eduardo Gabriel “N”, suman ocho los detenidos en diferentes momentos, quedando pendiente por capturar al presunto líder, identificado con el alias de “El Fercho”.

A estas personas se les debe de considerar inocentes hasta en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra emitida por una Autoridad Judicial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.