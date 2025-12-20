¿No sabes a dónde ir este fin?… visita los nacimientos en el centro de Puebla
20 diciembre, 2025
Este viernes arrancaron las vacaciones para más de un millón de alumnos del nivel básico y, sino sabes a dónde ir, en el primer cuadro de la ciudad podrás recorrer los nacimientos navideños.
En la Catedral se observa el gran nacimiento en el atrio; mientras en el Palacio Municipal también se tienen nacimiento y adornos navideños.
Este fin de semana y demás días de vacaciones, podrán visitar los diversos lugares con adornos decembrinos.