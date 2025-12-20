Marco Rubio reconoce cooperación con México en seguridad y combate al narcotráfico

Washington, Estados Unidos.– El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes que México está cooperando en materia de seguridad “más que nunca en su historia”, al subrayar el beneplácito de Washington con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un contexto marcado por la intensificación de las acciones contra el narcotráfico, particularmente en la región del Caribe.

Durante una rueda de prensa, Rubio fue cuestionado sobre la colaboración de distintos países de América Latina en los planes de seguridad fronteriza y en el combate al tráfico de drogas impulsados por la administración del presidente Donald Trump. En ese marco, destacó el papel del Gobierno mexicano. “El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”, aseguró.

No obstante, reconoció que la lucha contra el narcotráfico aún enfrenta importantes desafíos. “Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, quien calificó a los grupos dedicados al tráfico de estupefacientes como “la amenaza más primordial” para todo el continente americano.

Rubio mencionó que, además de México, otros países de la región mantienen una estrecha colaboración con Washington en esta materia, entre ellos Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y la República Dominicana.

En contraste, el secretario de Estado sostuvo que Venezuela representa un caso opuesto. “Tenemos un régimen ilegítimo que no sólo no coopera con Estados Unidos, sino que coopera con elementos criminales, como por ejemplo el ELN y las FARC”, afirmó.

Desde el verano pasado, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe con el objetivo de presionar al gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar el denominado Cártel de los Soles. Como parte de estas acciones, Washington asegura haber destruido más de 30 presuntas embarcaciones utilizadas para el narcotráfico. En este contexto, el propio Donald Trump declaró recientemente que no descarta una confrontación militar con Venezuela.