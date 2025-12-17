Tráiler vuelca en la carretera México–Toluca; hay un muerto y un herido

Ocoyoacac, Méx.- Un fuerte accidente se registró la mañana de este miércoles sobre la carretera México–Toluca, a la altura del kilómetro 39, en la zona conocida como La Escondida, donde un tráiler volcó y terminó fuera de la cinta asfáltica, dejando un saldo de una persona fallecida y un lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga transportaba cartón y al descender por una pronunciada bajada con curva, el operador perdió el control, lo que provocó que el vehículo se saliera del camino y quedara recostado a un costado de la vía, con la cabina completamente destrozada.

Al lugar acudieron paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y elementos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria a los tripulantes. Uno de ellos fue trasladado con vida a un hospital a bordo de una ambulancia, mientras que otro resultó ileso.

No obstante, de los tres ocupantes que viajaban en la unidad, uno quedó prensado al interior de la cabina y perdió la vida en el sitio, por lo que los cuerpos de emergencia únicamente pudieron confirmar la ausencia de signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, en espera de la llegada del personal forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien realizará los peritajes correspondientes y el levantamiento del cuerpo.