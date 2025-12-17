Detienen a exasesora de Genaro García Luna por delincuencia organizada

Ciudad de México.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a María Vanesa Pedraza Madrid, quien se desempeñó como asesora de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo con la FGR, Pedraza Madrid fungió como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual presuntamente habría utilizado el sistema financiero para blanquear recursos provenientes de la delincuencia organizada, así como del desvío de fondos del Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Las investigaciones señalan que dichas operaciones financieras habrían tenido como beneficiarios finales a Genaro García Luna y a integrantes de su familia, como parte de un esquema para ocultar el origen ilícito de los recursos.

La detención de la excolaboradora del exfuncionario federal se llevó a cabo en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Posteriormente, fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.

La Fiscalía informó que el Ministerio Público Federal (MPF) solicitará la audiencia inicial para formular la imputación en su contra, conforme avancen las diligencias del caso.