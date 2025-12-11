Brindan más de 74 mil 236 atenciones con las Ferias del Bienestar del Plan Michoacán

Ciudad de México.- Con las Ferias del Bienestar del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, que coordina la Secretaría de Gobernación (Segob), se han brindado 74 mil 236 atenciones a la población, a través de programas y servicios.

En la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó los avances de la estrategia que sumará 13 ferias al concluir diciembre, en igual número de regiones del estado.

Actualmente se han efectuado en Zacapu, Morelia, Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro; además, están en desarrollo en Uruapan y en Puruándiro.

“Esta suma de esfuerzos en el territorio, nos permite ofrecer a michoacanos y michoacanas de distintas edades, una gama de servicios, trámites, como la impresión, corrección de actas de nacimiento, de matrimonio, inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, servicios de salud, mastografías, asesorías jurídicas. Además de actividades culturales y deportivas”, dijo.

La funcionaria federal explicó que, en la estrategia, implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, trabajan de manera articulada, 53 dependencias del Gobierno de México, en conjunto con el gobierno estatal y las autoridades municipales.

Señaló que, de manera complementaria, en algunas comunidades se lleva a cabo la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante la cual la ciudadanía, de forma voluntaria y anónima, puede intercambiar armas de fuego por dinero en efectivo.

Asimismo, a las regiones se lleva el Tianguis del Bienestar, mediante el cual se proporciona, a las familias, enseres domésticos, tela, ropa y artículos nuevos, de primera necesidad, mismo que fueron decomisados en aduanas.

La secretaria Rodríguez aseguró que la respuesta de la población ha sido extraordinaria, por lo que se seguirá trabajando para ellas y ellos.