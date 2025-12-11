Anuncian expansión histórica del IMSS

Puebla, Méx.– Al encabezar la 116 Asamblea General del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Instituto Mexicano del Seguro Social vive una etapa de expansión sin precedentes y que incrementará significativamente su capacidad durante la actual administración.

Sheinbaum destacó que, entre 2018 y 2030, el IMSS sumará más de 11 mil camas, casi tres veces más de lo que se construyó en los 36 años anteriores.

“Eso se puede hacer con los recursos propios del IMSS. ¿Por qué hoy tiene más recursos? Porque ha aumentado el salario, porque hay más trabajadores afiliados a la seguridad social y porque estamos incrementando los servicios”, señaló la mandataria, acompañada de gobernadores, empresarios, líderes sindicales y miembros de su gabinete.

La presidenta reiteró que su administración apuesta por fortalecer lo público y garantizar el acceso universal a la salud.

Afirmó que, a diferencia del periodo neoliberal —cuando se veía la salud como un privilegio— su gobierno concibe al IMSS como una institución que materializa un derecho básico para millones de mexicanos.

“El IMSS es parte viva de nuestra historia e identidad; nuestro compromiso es que continúe siendo ejemplo de servicio, entrega y fraternidad”, expresó.

Sheinbaum también recordó que el Instituto logró superar etapas marcadas por corrupción y amenazas de privatización gracias a su solidez institucional.

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, subrayó que la capacidad de atención ha aumentado mediante la apertura de hospitales y clínicas, la ampliación de horarios, más quirófanos, consultorios y la contratación de personal médico.

Enfatizó el crecimiento del empleo formal: de 20.2 millones de trabajadores asegurados en 2019, a casi 23 millones al cierre de noviembre, de los cuales 86.7% cuentan con empleos permanentes.

Robledo detalló que hacia 2030 el Instituto sumará 47 hospitales nuevos y alcanzará 45 mil 200 camas, “más del doble de lo logrado en los seis sexenios anteriores”.

El titular del IMSS aseguró que esta expansión se ha hecho con finanzas sanas, sin comprometer el futuro de la institución.

Durante el evento también se inauguró el Hospital General 36 del IMSS en Puebla y se entregaron reconocimientos a personal médico y de enfermería.

La Asamblea concluyó con el compromiso de seguir fortaleciendo al IMSS como pilar de la seguridad social en México.