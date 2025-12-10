IEEM visibiliza a través del teatro la violencia de género en zonas rurales

Toluca, Méx.- Como un grito de denuncia que visibiliza el abuso contra las mujeres en zonas rurales y hace un llamado a cuestionar las ideas y prácticas que permiten que este fenómeno continúe, la obra de teatro Los Perros muestra esta realidad, a través de la voz de Úrsula, una niña que está por enfrentar el mismo destino que vivió su madre, Manuela. Escrita por Elena Garro en 1965, la puesta en escena fue presentada en el auditorio del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ante servidoras y servidores públicos electorales y sus familiares.

La representación teatral, es una actividad Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación (CIGyND) presentada en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género y puesta en escena por la compañía “El Estuche Producciones”, se desarrolla en un pueblo rural donde la injusticia, la opresión femenina y la desigualdad forman parte de la vida cotidiana. A través de Úrsula, quien narra su historia con dolor y resignación, se revela la imposibilidad de escapar de un entorno que ha normalizado la violencia durante generaciones.

La Consejera Electoral, Flor Angeli Vieyra Vázquez, dio el mensaje de bienvenida y destacó que el teatro es una herramienta capaz de visibilizar realidades que con frecuencia permanecen fuera de la conversación pública.

Vieyra Vázquez subrayó que el IEEM, a través de la cultura y la educación cívica, impulsa acciones que permiten reflexionar, prevenir prácticas violentas y promover entornos seguros en los ámbitos público, privado y digital.

Por su parte, la Consejera Electoral, Paula Melgarejo Salgado, destacó que Los Perros, se escribió hace más de seis décadas; sin embargo, la problemática de violencia hacia las mujeres en contextos rurales es un tema vigente. Enfatizó que a través del arte se puede generar conciencia, sensibilizar y movilizar a la sociedad. Finalmente, hizo un llamado a brindar apoyo a mujeres y niñas que enfrentan situaciones de riesgo.

El evento también contó con la asistencia de la Consejera Electoral Patricia Lozano Sanabria.