Con fe y devoción, peregrinos hacen la travesía hacia la Basílica de Guadalupe

Desde Puebla

Decenas de peregrinos ya se observan en el Paso de Cortés, que van con fe hacia la Basílica de Guadalupe.

Ya sea cargando imágenes y estatuillas, los poblanos no tienen cansancio ni frío, pues la fe y devoción son sus compañeros para llegar a la meta interpuesta.

Conductores de vehículos son pacientes y les dan el paso a los peregrinos, desde temprano se han escuchado los fuegos pirotécnicos por las peregrinaciones.