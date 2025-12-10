Con fe y devoción, peregrinos hacen la travesía hacia la Basílica de Guadalupe
- Redacción
- 10 diciembre, 2025
- Nacional e Internacional
- México, Puebla
Desde Puebla
Decenas de peregrinos ya se observan en el Paso de Cortés, que van con fe hacia la Basílica de Guadalupe.
Ya sea cargando imágenes y estatuillas, los poblanos no tienen cansancio ni frío, pues la fe y devoción son sus compañeros para llegar a la meta interpuesta.
Conductores de vehículos son pacientes y les dan el paso a los peregrinos, desde temprano se han escuchado los fuegos pirotécnicos por las peregrinaciones.