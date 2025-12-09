EL VALLE DEPORTIVO

Pedro Eric Fuentes López

El hombre tiene ilusiones como el pájaro tiene alas. Eso es lo que lo sostiene. Blaise Pascal.

Para mí, Valle de Bravo entre otras cosas significa familia, descanso y deporte. Es una parada obligada para darle rienda suelta a la imaginación, a perderse en el maravilloso sonido del agua de la presa, las constantes pendientes que recorrer a pie o en algún automotor, así como las largas caminatas en busca de encontrar respuestas a preguntas citadina, y aunque el andar a veces se torna pesado por los caminos empedrados, la estrechez de sus calles obliga a inhalar el aroma delicioso de las bugambilias, y al mismo tiempo buscar ese rincón donde pega la sombra. El repique de las campanas de la parroquia de San Francisco de Asís, invita a persignarse, a pedir y a ofrecer, a todos aquellos que tienen esa divinidad. Los elotes, los vasos de nieve de sabores, así como paletas de hielo, y aguas frescas, dedican un tiempo solemne para fantasear. El pueblo vallesano, también es sinónimo de cultura, espectáculo, e insisto, de muchas opciones deportivas, como futbol, carreras pedestres, triatlón, otras acuáticas y desde luego una que se ha convertido en un referente a nivel mundial: el Abierto Monarca de Parapente.

Y particularmente tengo grandes recuerdos de aquellas primeras ediciones del evento donde se evidenciaba y ponía en práctica que el hombre -ser humano- podía tener alas y volar. Osadía o no, quienes practican este riesgoso, atractivo, lleno de adrenalina, y llamado deporte extremo, reúne cada año en enero, entre Valle de Bravo y el Peñón de Temascaltepec, el certamen donde los exponentes locales y extranjeros aspiran -unos- a refrendar títulos y otros, a consolidarse en la élite mundial, mediante su habilidad, agilidad, entrenamiento físico y mental y una destreza sin igual contra las corrientes de aire del cielo mexiquense.

La edición XXI del Abierto de Parapente Monarca 2026 se llevará a cabo del 11 al 17 de enero de próximo 2026, donde casi 130 participantes -117 de la rama varonil y 11 en la femenil- provenientes de Europa, Asia y América, y desde luego mexicanos y mexiquenses intentarán dominar las extenuantes maniobras áreas hasta aterrizar sanos y a salvo, con la misión de sumar puntos para el ranking de la especialidad, así que si se dan un rol por allá, podrán deleitarse con las proezas de exponentes de países como Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, India, Portugal, Corea, Bélgica, Alemania, Venezuela, Finlandia, Canadá, Argentina, Francia, Brasil, Dinamarca y México, haciendo especial mención de los franceses quienes son los de mayor nivel en este deporte a nivel mundial.

Entre los pilotos anfitriones destaca Manuel Quintanilla, de Valle de Bravo, quien dominó la competencia del año pasado. Ahora intentará refrendar su corona en 2026. Otro mexiquense que apunta alto es Estefano Salgado y los connacionales: Ricardo Gómez, Rafael Robles, Andrés Tello, Oliverio Jaramillo, Enrique Vargas, Alfredo Morán, Pablo Rocha y Piero Gavinelli. En la rama femenil, Pamela Díaz regresará con la motivación de repetir y mejorar el tercer lugar obtenido con 3 mil 367 puntos. Tendrá frente a sí a rivales de peso como las estadounidenses Violeta Jiménez y Jennifer O’Neill.

Además de la gesta deportiva, las y los asistentes disfrutarán de sitios de gran riqueza natural, cultural, histórica, artesanal y turística de Temascaltepec y Valle de Bravo. ¿Vamos?

Pásenla bien!