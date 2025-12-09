Acusan al juez David Rodríguez de liberar a presunto asaltante peligroso plenamente identificado por sus víctimas

9 diciembre, 2025

Nacional e Internacional

*Liberan a presunto asaltante armado en Cuautlancingo; decisión judicial provoca indignación

Desde Puebla

Una controvertida decisión del juez de Control de Cuautlancingo, David Rodríguez, dejó en libertad a un hombre detenido tras asalto a un negocio en la zona de las Cholulas, pese a que —según las víctimas— portaba una pistola y un machete al momento de cometer el delito.

El caso vuelve a exhibir las fallas y contradicciones del sistema de justicia en Puebla.

De acuerdo con los afectados, quienes pidieron reservar el nombre de su negocio por razones de seguridad, el presunto asaltante ingresó hace unos días al local y, con armas en mano, los despojó de diversos objetos. Los propietarios, sin apoyo inmediato de la autoridad, lograron someter al agresor por sus propios medios y entregarlo a la policía municipal.

Los elementos municipales aseguraron al individuo junto con los objetos robados y las armas que supuestamente utilizó para amenazar a los presentes. Todo fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Sin embargo, tras presentar la denuncia y entregar las pruebas, el juez determinó que no existían elementos suficientes para procesarlo, argumentando que la policía no realizó la detención en flagrancia dentro del establecimiento. Con ese razonamiento, el presunto asaltante recuperó su libertad.

La resolución ha generado indignación entre los afectados, quienes consideran que este tipo de decisiones desalienta la denuncia, fortalece la impunidad y envía un mensaje devastador a los ciudadanos que arriesgan su integridad para detener a un agresor y colaborar con la autoridad.

Habitantes de la región señalan que esta situación no es un caso aislado, sino un ejemplo más de un sistema que parece más dispuesto a liberar delincuentes que a proteger a las víctimas.

Incluso advierten que la falta de respuesta institucional está provocando que algunos ciudadanos opten por enfrentar por su cuenta a quienes cometen delitos, con los riesgos que ello implica.