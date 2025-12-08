Inicia en Ocoyoacac la edición 2025 de la Expo Orienta

Ocoyoacac, Méx.- Con el propósito de brindar herramientas que permitan a las y los jóvenes tomar decisiones académicas informadas, este lunes fue inaugurada la EXPO ORIENTA 2025 en la Plaza de los Insurgentes, un espacio que reúne a instituciones de nivel medio superior y universidades para acercar opciones educativas y de desarrollo profesional.

La Presidenta Municipal de Ocoyoacac, Nancy Valdez Ruiz, encabezó la ceremonia inaugural, donde destacó que este encuentro formativo se convierte en un acompañamiento fundamental durante una etapa decisiva para la juventud. Subrayó que la elección de una carrera define el rumbo de cada proyecto de vida, por lo que es responsabilidad del gobierno municipal facilitar información, orientación y oportunidades.

A lo largo de la jornada, diversas instituciones instalaron módulos interactivos, talleres y espacios de orientación vocacional con información sobre programas académicos, becas, áreas de especialización y opciones de continuidad educativa.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso con impulsar a una juventud preparada, con visión y herramientas para construir su futuro.

La EXPO ORIENTA 2025 representa un paso firme hacia un Ocoyoacac con más profesionistas, más oportunidades y más jóvenes trazando con claridad su camino.