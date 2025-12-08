Gobernadora Delfina Gómez refrenda compromiso con Axapusco

Axapusco, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acompañó a la ciudadanía en el Primer Informe de Gobierno del presidente municipal Melitón Cid Galicia, donde reconoció el trabajo de la administración local y reiteró que “la transformación ya llegó a Axapusco”.

Durante su mensaje, la mandataria mexiquense destacó la importancia histórica, cultural y humana del municipio, al que describió como un lugar donde “no solo se deposita el agua, sino también los anhelos, aspiraciones e ilusiones de su gente”. Enfatizó que Axapusco, Pueblo con Encanto, posee una riqueza única que se expresa en su cultura, su gastronomía y, sobre todo, en sus habitantes.

Ante síndicos, regidores, legisladores y ciudadanía, la mandataria estatal expresó su reconocimiento al gobierno municipal por los avances obtenidos en su primer año de gestión, especialmente en áreas como educación, salud, seguridad, desarrollo económico, medio ambiente y servicios básicos.

Destacó que el informe presentado por el alcalde refleja un esfuerzo conjunto, donde cada integrante del cabildo ha contribuido con acciones, retos y logros propios. “Este informe no es producto de una sola persona, sino de la suma de todos los esfuerzos que integran la administración municipal”, afirmó.

La gobernadora compartió datos positivos en materia de seguridad pública, señalando que el Estado de México registra una reducción del 31% en homicidios dolosos en comparación con 2024. En el caso de Axapusco, informó que seis de los doce delitos de alto impacto presentan una tendencia a la baja, principalmente robo en transporte, homicidio doloso y robo a casa habitación.

Aseguró que estos logros son resultado del trabajo coordinado en las Mesas de Paz, aunque subrayó que aún falta camino por recorrer. “No estamos satisfechos; vamos por más”, puntualizó.

Educación y oportunidades para la niñez y juventud

La mandataria reiteró el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento educativo. Informó que 182 estudiantes del municipio han recibido becas de diferentes modalidades, mientras que en 53 planteles se entregaron útiles escolares, mobiliario, artículos deportivos y equipo para bandas de guerra, con una inversión estatal de 9.9 millones de pesos.

Asimismo, reconoció a instructores comunitarios y ciudadanos ejemplares, como el joven entrenador de fútbol que, a pesar de su discapacidad, se ha convertido en un referente para la niñez de Axapusco.

Gómez Álvarez resaltó la prioridad que su administración otorga a las mujeres mexiquenses. Recordó que el programa Mujeres con Bienestar ha beneficiado a 2 mil 758 mujeres de Axapusco, con una inversión de 61 millones de pesos, y aseguró que se harán esfuerzos para ampliar la cobertura.

En materia agropecuaria, subrayó la entrega de desespinadoras de tuna y picadoras de nopal a productores del municipio, acciones que fortalecen la economía local.

Llamado a sanear finanzas y a priorizar obras

La gobernadora abordó el problema de los laudos laborales, señalando que representan una pesada carga para numerosos municipios del estado. Reconoció el esfuerzo del alcalde Melitón Cid por enfrentar esta situación y llamó a las administraciones municipales a sanear sus finanzas para evitar afectaciones a las obras y servicios públicos.

Solicitó también evaluar cuidadosamente los proyectos de infraestructura para privilegiar obras prioritarias como drenaje, pavimentación, salud y espacios educativos.

La gobernadora anunció que realizará visitas de supervisión a las obras en proceso y reiteró su respaldo para proyectos futuros. Hizo un reconocimiento a la ciudadanía por su responsabilidad en el pago de impuestos y a diputados locales y federales por su colaboración en la aprobación presupuestal.

Finalmente, recordó con afecto un gesto de la comunidad, el regalo de un cachorro llamado “Axapusco”, símbolo de la cercanía entre la población y su gobierno.

“A la población de Axapusco y de todo el Estado de México les reitero que cuentan con su gobernadora, para que juntas y juntos sigamos construyendo un estado que garantice el bienestar de quienes más lo necesitan”, afirmó.

Al tomar la palabra, el presidente municipal Melitón Cid Galicia agradeció el apoyo del Gobierno del Estado para la ejecución de 52 obras en proceso, entre ellas pavimentaciones, bacheo, infraestructura educativa, construcción de banquetas y guarniciones. Subrayó que estas acciones están transformando al municipio gracias al esfuerzo conjunto con la ciudadanía.

Al evento asistieron integrantes del gabinete estatal, diputadas, diputados, alcaldes de la región, síndicos, regidores y representantes de la sociedad civil.