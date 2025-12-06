Localizan con vida a periodista Baruch Loya tras reporte de desaparición

Ciudad de México. – El periodista independiente Baruch Alejandro Loya Morales, propietario del portal digital Inovamedianoticias, fue localizado con vida en las últimas horas, luego de que su desaparición fuera reportada desde el día de ayer, jueves.

La noticia de su localización fue confirmada poco después del mediodía por su esposa a través de la misma página digital del comunicador.

“El periodista había sido localizado sano y salvo y ya se encuentra conmigo”, fue el mensaje difundido en el portal.

En las primeras horas del día trascendió la noticia sobre la no localización de Loya Morales. La preocupación aumentó debido a que el periodista había desaparecido junto con el vehículo de su propiedad.

Tras ser localizado, se informó que Loya Morales acudió ante las autoridades judiciales para rendir su declaración de los hechos que rodearon su ausencia.

Hasta el momento, ni la familia ni las autoridades han ofrecido detalles sobre los motivos o circunstancias detrás de la desaparición temporal del periodista.