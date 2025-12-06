Ebrard desestima posible expiración del T-MEC

Ciudad de México.- La administración mexicana reafirmó su compromiso con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), asegurando que el pacto comercial trilateral sigue en vigor y avanzando en su proceso de revisión, en contravención a las recientes sugerencias del expresidente estadounidense Donald Trump de dejarlo expirar.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, fue categórico al declarar: “Estamos en la ruta para la revisión, y el tratado sigue”, durante la inauguración del Science and Technology in Society Forum (STS Forum) e InnovaFest LATAM 2025.

Esta declaración busca tranquilizar los mercados tras los comentarios de Trump desde la Casa Blanca, donde afirmó que el acuerdo “vence en aproximadamente un año” y que podría dejarlo “morir” o buscar “otro acuerdo”, bajo la acusación de que México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya había respaldado la continuidad del acuerdo durante su conferencia matutina del jueves, minimizando la sugerencia de su homólogo estadounidense.

“Dijo termina el Tratado, pero en realidad no termina el Tratado, hay una revisión, pero no es cierto que termina el Tratado el próximo año. Es parte de su forma de comunicar, pero también plantea que habrá otro Tratado”, explicó la mandataria.

La presidenta de México, Sheinbaum Pardo destacó que el T-MEC es fundamental para las tres naciones y manifestó la intención de su gobierno de impulsar su ampliación hacia el sur del continente.

Ebrard detalló que el gobierno mexicano goza de un sólido consenso interno a favor de la permanencia del acuerdo, con un 90% de los sectores y estados consultados pidiendo su conservación.

El funcionario se abstuvo de debatir directamente con Trump, enfocándose en la continuidad de los procesos técnicos: “Hasta hoy no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante [con el proceso de revisión del tratado]”, y agregó que las consultas correspondientes están en curso en Estados Unidos.

El secretario de Economía calificó la comunicación con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) como “mejor que buena”, a pesar de existir diferencias sectoriales puntuales. Mencionó que México es un actor destacado en las audiencias y consultas.

Asimismo, Ebrard subrayó la ventaja arancelaria de México frente a otros países, incluyendo Canadá, en el contexto de negociaciones para la eliminación de aranceles estadounidenses a productos como el acero, aluminio, automotriz y jitomate.

Simultáneamente, la comunidad empresarial de Norteamérica ha alzado la voz. El Consejo Mexicano de Negocios, el Business Roundtable de EE. UU. y el Business Council of Canada emitieron una declaración conjunta pidiendo a los tres gobiernos extender el T-MEC de manera expedita.

Los líderes empresariales señalaron que el tratado ha potenciado la competitividad regional y la creación de empleo desde 2020, y que mantener el acceso libre de aranceles es vital para competir eficazmente con Asia y Europa.

“Instamos a los tres gobiernos a trabajar de manera expedita para extender y fortalecer el T-MEC. Es esencial preservar esta alianza trilateral, profundizar la cooperación en seguridad económica y restablecer el trato libre de aranceles para todos los bienes que cumplen con las reglas del T-MEC”, concluyeron en su llamado.