SMSEM e ISCEEM lanzan colaboración editorial “De maestro a maestro”

Toluca, Méx.- El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM) presentaron la revista De maestro a maestro, el primer proyecto editorial conjunto derivado del convenio de colaboración firmado el pasado 2 de julio. La publicación busca poner en el centro a las y los docentes, quienes sostienen el trabajo educativo del estado a partir de sus vivencias, aprendizajes y propuestas.

Ante un nutrido grupo de profesoras y profesores reunidos en el auditorio Paulo Freire del ISCEEM, el Secretario General del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes, y el Director General del instituto, Bernardo Martínez García, subrayaron que esta revista es un ejercicio necesario para recuperar la palabra del magisterio y fortalecer su profesionalización desde la práctica cotidiana.

En su mensaje, Jenaro Martínez afirmó que este esfuerzo editorial es una apuesta por transformar las prácticas profesionales desde la experiencia real de quienes enseñan: “si queremos resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Esta revista representa más que una publicación de vivencias de los docentes, es un símbolo de lucha”.

Durante su intervención, Martínez García destacó que la identidad docente se construye desde el aula: “la dignidad del maestro, no es algo que viene de fuera, la concepción y colectivo de ser maestro es; en sí mismo, un proyecto de vida en la práctica viva de la profesión. El aula es un espacio de vida, la escuela es un espacio de vida. Luego entonces, la estructura, en este sentido, es una práctica viva”.

La revista reúne textos de docentes de distintos niveles educativos y regiones de la entidad, con el propósito de generar discusión, reflexión y propuestas para la mejora educativa. Con ello, SMSEM e ISCEEM abren un espacio permanente para que el magisterio documente y comparta su trabajo, su visión y sus desafíos.

El evento contó con la presencia de integrantes del Comité Ejecutivo del SMSEM, de la estructura educativa de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI), así como de académicos, autoridades escolares y docentes que participaron en la primera edición del proyecto. Quienes deseen publicar una colaboración en la revista De maestro a maestro, pueden solicitar información sobre los criterios editoriales, así como fechas y datos de contacto al teléfono 722 2 77 29 00, extensión 106 del SMSEM o 722 914 85 60, extensión 1004, del I