La gobernadora Delfina Gómez refrenda su apoyo a Nicolás Romero

Nicolás Romero, Méx.- Durante su asistencia al Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Municipal de Nicolás Romero, Yoselin Mendoza Ramírez, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, destacó los avances alcanzados en el municipio durante el primer año de administración y refrendó el compromiso del Gobierno estatal para continuar respaldando acciones en beneficio de la ciudadanía.

En su mensaje, la mandataria mexiquense subrayó el valor histórico y cultural de Nicolás Romero, señalando que el municipio refleja “la raíz prehispánica de nuestra cultura, así como el ejemplo de lucha de las generaciones de mexicanas y mexicanos que han defendido la libertad, la igualdad y la justicia social”.

Delfina Gómez resaltó la importancia del informe de gobierno, no solo como un cumplimiento constitucional, sino como un acto de responsabilidad moral para comunicar a la ciudadanía los resultados de la administración pública. “Los avances no solo se han dado en salud, sino también en educación, movilidad, seguridad y finanzas, reflejando el humanismo que caracteriza a la Cuarta Transformación”, afirmó.

Entre los logros mencionados, destacó el apoyo a la educación, con más de 4 mil 100 estudiantes beneficiados con diversas becas y una inversión cercana a los 27 millones de pesos. Asimismo, se han habilitado 57 nuevos espacios educativos con un monto de 34 millones de pesos, y se entregaron útiles escolares a más de 62 mil alumnos en 235 instituciones.

En materia de programas sociales, la gobernadora enfatizó el impacto de Mujeres con Bienestar, que ha beneficiado a más de 9 mil 100 mujeres con apoyos económicos, servicios integrales, acceso a educación y certificación laboral, con una inversión superior a los 262 millones de pesos. De manera complementaria, el programa Alimentación para el Bienestar ha entregado 76 mil canastas de alimentos a casi 15 mil mujeres del municipio.

La seguridad fue otro tema central en el que Delfina Gómez celebró que la incidencia delictiva de alto impacto en Nicolás Romero disminuyó más del 20% entre enero y octubre de este año respecto al mismo período de 2024. Además, el cumplimiento de órdenes judiciales se incrementó en un 125%, gracias a la coordinación entre autoridades municipales, estatales y el Poder Judicial.

La gobernadora también se comprometió a avanzar en infraestructura urbana, como la construcción de un distribuidor vial, y destacó la importancia de trabajar de manera coordinada y transparente con el Gobierno federal y estatal para mejorar la movilidad y los servicios públicos.

Delfina Gómez concluyó su mensaje haciendo un reconocimiento a la labor de los servidores públicos y al compromiso de la ciudadanía con su entorno y el medio ambiente. “Lo más importante es dignificar nuestro medio ambiente y construir un lugar mejor para todas y todos, especialmente para nuestras niñas, niños y jóvenes”, señaló.

Por su parte, la Presidenta Municipal, Yoselin Mendoza, agradeció el apoyo de la gobernadora del Estado de México y aseguró que Nicolás Romero ya no es un municipio olvidado ni rezagado, sino que se transforma con el esfuerzo de su gente y la colaboración institucional.

El evento contó con la presencia de Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y Raúl Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal del Gobierno de México.