“Cocinas del Bienestar” reconstruye el tejido social de las comunidades: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, señaló que para combatir el hambre y la desnutrición, operan en este municipio “24 Cocinas del Bienestar”, iniciativa que ha impulsado para que todas y todas las familias, tengan acceso a comidas balanceadas y elaboradas con alimentos de primera calidad.

Dijo que, con esta acción, se contribuye a la economía de los sectores vulnerables, principalmente de

las mujeres responsables de los hogares, quienes ahora tienen más tiempo que aprovechan para desarrollar otras actividades fuera de la cocina.

Desayunos y comidas deliciosas, nutritivas y balanceadas se sirven en las “Cocinas del Bienestar”, espacios se encuentran distribuidos de manera estratégica en todo el territorio, para apoyar principalmente a los sectores vulnerables quienes, por 15 pesos, pueden acceder a desayunos y comidas completas que les brindan energía para llevar a cabo sus actividades cotidianas.

Comentó, que en diferentes inauguraciones de las “Cocinas del Bienestar”, ha dicho que otro de los objetivos de este programa es que, las y los encargados de poner comida en las mesas de sus hogares, cuenten con más tiempo que pueden invertir en su bienestar y recreación, toda vez que la elaboración de los alimentos toma bastante tiempo que puede ser aprovechado en distintas actividades.

Estos comedores –dijo- han contribuido a la reconstrucción del tejido social al estrechar lazos, y más allá de compartir los alimentos, intercambian vivencias y experiencias, además de que comentan posibles soluciones sobre las diversas afectaciones que hay en sus localidades.

El Alcalde reconoció de manera especial a las personas encargadas de operar las Cocinas del Bienestar en Tlalnepantla Oriente y Poniente, quienes ponen todo su esfuerzo y dedicación para brindar un servicio de calidad a las y los asistentes con alimentos sabrosos y nutritivos.

Mencionó que 570 alumnos del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA) plantel Oriente, también son beneficiados con este programa para que la comunidad estudiantil cubra su necesidad de alimentación por un costo de recuperación sin afectar la economía de los padres de familia.