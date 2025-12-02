EdoMéx impulsa campaña ReciclaON para recolectar residuos electrónicos

Toluca, Méx.- La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) lanzó la campaña ReciclaON, una iniciativa dirigida a todas y todos los mexiquenses con el propósito de recolectar residuos electrónicos y eléctricos y garantizar que reciban un manejo adecuado para reducir su impacto ambiental.

Como parte de esta jornada, se habilitaron centros de acopio en los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atlacomulco, Toluca, Tejupilco y Coatepec Harinas, además de las oficinas centrales ubicadas en Naucalpan, donde las familias podrán llevar sus dispositivos en desuso.

Entre los materiales que serán recibidos se encuentran laptops, CPUs, pantallas, consolas de videojuegos, módems, tostadores, planchas, secadoras de cabello, aspiradoras, videocaseteras, hornos de microondas, estéreos, reguladores, teclados, proyectores y cables, así como otros aparatos eléctricos y electrónicos que ya no funcionen.

La CAEM explicó que estos materiales no deben desecharse junto con la basura doméstica, ya que contienen componentes altamente contaminantes, como metales pesados y sustancias tóxicas que pueden filtrarse al suelo o a los cuerpos de agua. Con ReciclaON, los residuos serán trasladados a centros especializados donde se separarán, reciclarán y dispondrán de manera segura.

La dependencia también destacó que este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para reducir la generación de desechos peligrosos, fomentar una cultura de reciclaje entre la población y proteger el medio ambiente en distintos municipios del Estado de México.

La campaña permanecerá activa durante las próximas semanas, por lo que las autoridades invitan a la ciudadanía a participar y contribuir a la preservación de los recursos naturales.