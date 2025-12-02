Alcaldesa de Huixquilucan refrenda su compromiso con la ciudadanía de trabajar 24/7

Huixquilucan Méx.- Durante la Primera Sesión Solemne de Cabildo, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, entregó su Primer Informe de Resultados de la Administración 2025-2027, donde destacó los avances en obra pública, seguridad, finanzas, y desarrollo socioeconómico. Asimismo, destacó el incremento de más de 40 por ciento de inversión en obra pública, la disminución de 27 delitos de alto impacto, la perforación de pozos y la construcción de tanques de agua.

Contreras Carrasco, hizo un llamado a los integrantes de la administración municipal para continuar trabajando como un solo equipo, con el propósito de que Huixquilucan siga avanzando y se consolide como la tierra de oportunidades en la que se ha convertido y como uno de los mejores lugares para vivir.

Ante la coordinadora de Salud del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Alejandra Elizabeth Villagrán Guerrero, la Presidenta Municipal de Huixquilucan, refrendó su compromiso con la ciudadanía para seguir trabajando 24/7, consolidar un gobierno humanista y cercano con la gente, con el propósito de atender sus necesidades, pero, sobre todo, que privilegia la obra pública, el crecimiento ordenado, la seguridad, la movilidad y el desarrollo social, como elementos indispensables para elevar la calidad de vida en Huixquilucan.

“A todas y todos los huixquiluquenses, les digo que seguiremos trabajando para retribuir su confianza en los próximos dos años de gobierno. En los siguientes meses, concluiremos la mayor parte de los compromisos que asumimos con la ciudadanía en campaña, porque sabemos honrar la palabra con resultados y compromiso”, expresó.

Subrayó que, durante el primer año de esta administración, incrementó en más de 40 por ciento la inversión en obra pública para fortalecer la infraestructura en todos los rubros, por lo que se destinó un monto superior a 450 millones de pesos, para este fin.

Destacó la repavimentación de 217 kilómetros de vialidades, con una inversión de 150 millones de pesos, para seguir avanzando en la modernización de las calles, mejorar el tránsito en las tres zonas que conforman el municipio y seguir elevando la plusvalía en el territorio; así como la estabilización de ocho taludes y muros, con una inversión histórica de casi 85.2 millones de pesos, entre los que destacan el de la Avenida Cristóbal Colón, en el Cuarto Cuartel; Vista Real, en Lomas Country Club; y Parque de Santander, en Parques de la Herradura.

Indicó que, para seguir fortaleciendo la infraestructura y la atención a la ciudadanía, se encuentran en proceso de construcción un nuevo comedor comunitario en la colonia Constituyentes de 1917, el Edificio Administrativo “El Plan” y la segunda etapa de la Unidad Deportiva en la comunidad del mismo nombre, que contará con un edificio administrativo con enfermería, un salón de spinning y otro de usos múltiples, una trotapista de cuatro carriles, área de juegos infantiles y otra para adultos mayores, así como áreas verdes.

Además, se concluyó la edificación y se puso en marcha el Centro de Justicia Cívica; en materia de agua, terminó la perforación de tres nuevos pozos, en El Plan, así como en Lomas de Tecamachalco y Lomas de las Palmas, los cuales se están equipando y, próximamente, estarán en operación para sumarse a los 14 que ya abastecen a Huixquilucan; además, fueron entregados cuatro nuevos tanques de almacenamiento en El Hielo, Ignacio Allende, San José Huiloteapan y Zacamulpa.

Sobre la presa, El Capulín ha sido una prioridad, por lo que concluyó la construcción de 2.4 kilómetros del colector marginal de Balcones de la Herradura y la instalación de redes retenedoras de basura, se reforestó las márgenes del río San Joaquín y se aplicó cal viva para seguir avanzando en la desinfección y en el saneamiento de este vaso regulador.

En materia de seguridad, Romina Contreras enfatizó que, durante los últimos cuatro años, en Huixquilucan ha disminuido 44 por ciento la incidencia delictiva, y para que las familias sigan viviendo seguras, en este periodo, disminuyó la comisión de 27 delitos de alto impacto, lo que muestra la eficacia de la estrategia municipal de seguridad, que incluye más de 10 mil operativos en este primer año.