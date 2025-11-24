Rectora Paty Zarza participó en el mural en honor a El Nigromante, en la UAEMéx

Toluca, Mex.- En búsqueda de honrar la figura del ilustre Ignacio Ramírez Calzada y promover la identidad universitaria, la comunidad auriverde perteneciente a la Escuela Preparatoria del mismo nombre, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) empezó el mural “El Nigromante, legado y huella de un visionario”, en el que participó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

Durante el arranque de la primera etapa, que consta de la realización de los trazos, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, acompañada de la directora del Plantel Ignacio Ramírez Calzada, María del Rocío García de León Pastrana, reconoció el papel que posee la expresión artística y que ésta sea involucrada en las actividades académicas de la institución.

“Iniciativas como ésta enriquecen los espacios académicos y refuerzan el vínculo cultural entre estudiantes, docentes y administrativos con la institución”, dijo.

El mural es obra del artista universitario Ulises Gutiérrez Bonilla, quien explicó que la pieza destaca el pensamiento y legado de Ignacio Ramírez, precursor de los libros de texto gratuitos, defensor de los derechos de las mujeres y las infancias, así como protector de la naturaleza.

“Representa un sueño de Ignacio Ramírez, en donde comparte el conocimiento con la sociedad y simbólicamente convierte a las personas en seres libres. Estos elementos están representados en la composición como parte del simbolismo que también alude a la Patria, la Ciencia y el Trabajo, emblemas de la UAEMéx”, dijo.

De manera simbólica, la rectora participó en la primera pincelada, acompañada de estudiantes del Plantel, quienes además fungieron como modelos incorporados en la obra, así como de ex directores de la preparatoria, para poner colores verde y oro en el mural.

La obra “El Nigromante, legado y huella de un visionario” está proyectada para desarrollarse en seis etapas: trazos, fondeado, perfección del trazo, luces y sombras, detalle y encapsulado. De acuerdo con el artista, la obra podría estar terminada entre los meses de febrero y marzo del siguiente año.