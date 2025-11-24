Movimiento Antorchista realiza jornada de vacunación en Ejido Azotlán

Nicolás Romero, Méx.- Como parte de las medidas de apoyo a la población vulnerable, vecinos y activistas del Movimiento Antorchista (MAN) en la zona, promovieron una jornada de vacunación que se desarrolló en las instalaciones de la Casa de Salud de Azotlán, informó Elizabeth Barragán Nicio, integrante del equipo de gestión y organización de esta actividad.

De acuerdo con los organizadores y el personal de enfermería participante, el objetivo de la jornada estaba destinado a completar esquemas de vacunación a los niños de entre 2 meses a 9 años de edad que lo requieran, aplicar a los adolescentes y adultos vacunas para Sarampión, Rubeola, Neumococo, Tétanos e Influenza, así como entregar cartillas y atención a la planificación familiar.

Barragán Nicio señaló que, ante la temporada invernal, con el descenso de la temperatura, se presentan muchos casos de complicaciones en enfermedades de las vías respiratorias, siendo los más afectados los que viven en las comunidades de alta marginalidad, como Ejido Azotlán, Los Aíles, Árbol Solo y otras que limitan con el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Hay en estas comunidades mucho riesgo para contraer una enfermedad respiratorias -resalto la activista social- pues las condiciones climáticas y económicas lo facilitan, hay carencias de servicios; esta Casa de Salud es el resultado de una necesidad de la comunidad, pues al no contar con un centro de atención a sus padecimientos, los vecinos decidieron acercarse al MAN y luchar hasta conseguirlo.

Durante esta jornada de salud, el personal de enfermería atendió, a cien personas, aproximadamente, a las cuales se les aplicaron las diferentes vacunas señaladas.