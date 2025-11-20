Delfina Gómez reconoce a atletas mexiquenses con el Premio Estatal del Deporte 2025

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.– En el marco del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, donde reconoció a atletas, entrenadores y promotores que han destacado por su disciplina, resultados y contribución al desarrollo deportivo del Estado de México.

Durante su mensaje, la mandataria subrayó que las y los galardonados representan “el poder transformador de la disciplina y la tenacidad”, al tiempo que reafirmó el compromiso de su administración con el impulso del deporte como herramienta de cohesión social, salud pública y prevención de adicciones.

En un discurso, la mandataria estatal retomó la célebre frase de Nelson Mandela para resaltar su capacidad de inspirar y unir a las comunidades. “El deporte es un activador natural de la cohesión social. Su poder inspirador cambia vidas, las torna más sanas, alegres, inclusivas y disciplinadas”, afirmó.

Destacó que desde su gobierno se impulsa la práctica deportiva desde edades tempranas y se fortalece la activación física comunitaria, en congruencia con la visión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien –dijo- concibe al deporte como un eje de la transformación nacional.

La gobernadora resaltó que en coordinación con los municipios se han activado a más de 840 mil personas mediante eventos masivos, como la Carrera por la Paz y contra las Adicciones y la clase nacional de box. Asimismo, informó que en el último año se han entregado más de 2,168 estímulos a deportistas y entrenadores, además de alrededor de 5,000 apoyos adicionales para fortalecer la práctica deportiva.

Gómez Álvarez dedicó parte de su intervención a destacar el talento de los premiados, reconociendo a atletas y entrenadores galardonados como Juan Antonio Ruiz Ascencio, paranadador, que fue descrito como un ejemplo de perseverancia: “nos demuestra que no hay límites para alcanzar nuestros sueños”.

Nayeli Mondragón Acevedo, atleta de natación artística, recibió un reconocimiento especial por su disciplina y capacidad técnica. David Adán Hernández Trujillo, entrenador de deporte adaptado, y Jorge Miranda Herrera, instructor de atletismo, fueron elogiados por su labor formativa.

La mandataria también agradeció el apoyo de Ford Sánchez Automotriz, ganadora del galardón en la categoría de Fomento al Deporte, por su compromiso con el impulso a eventos y talentos mexiquenses desde 1985.

Delfina Gómez señaló que su administración continuará fortaleciendo espacios deportivos y respaldando a entrenadores e instituciones. Mencionó que ya se han inaugurado diversas obras de mejoramiento y que aún están pendientes otras entregas.

Asimismo, reconoció a la CONADE por otorgar un apoyo económico a los galardonados y anunció que buscará construir nuevos proyectos de alto impacto para el deporte estatal, guiados por la experiencia de figuras como la atleta invitada María José.

En su oportunidad, el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, resaltó que para el Gobierno del Estado de México el deporte es una prioridad estratégica, al igual que la educación, porque contribuye a formar carácter, fortalecer valores y promover el trabajo en equipo. Añadió que la práctica deportiva es esencial para generar bienestar, salud y oportunidades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexiquenses, y reiteró que la administración estatal continuará impulsando programas que favorezcan su desarrollo integral.

Los galardonados con Premio Estatal del Deporte 2025 son:

-Deporte Convencional: Nayeli Mondragón Acevedo, natación artística (13 oros y una plata internacionales).

-Deporte Adaptado: Juan Antonio Ruiz Ascencio, paranatación (43 oros, 9 platas y 8 bronces).

-Entrenadores: Jorge Miranda Herrera, atletismo. David Adán Hernández Trujillo, boccia y para-atletismo.

-Fomento al Deporte: Empresa Ford Sánchez Automotriz.

Al evento acudieron el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, Martha Azucena Camacho Reynoso; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, así como funcionarios estatales, municipales y representantes del Comité Olímpico Mexicano.