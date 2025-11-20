Atizapán, el municipio con mejor percepción de seguridad en el EdoMéx: Rodríguez

Atizapán, Méx.- Al encabezar la Sexta Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública, el Alcalde Pedro Rodríguez Villegas, destacó que la coordinación entre las instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, ha permitido que hoy Atizapán de Zaragoza siga brillando por cosas positivas, como ser el municipio con mejor percepción de seguridad de todo el Estado de México.

En esta sesión, el Director de Seguridad Pública y Seguridad Vial, Fabián Gómez Calcáneo, mención que los alcances obtenidos en materia de seguridad son resultado de la inversión histórica que se ha destinado a este rubro para garantizar la tranquilidad de los atizapenses.

En su presentación, el Director de Seguridad Pública y Seguridad Vial resaltó que la estrategia de seguridad que se ha implementado desde el 2022 en territorio municipal, ha permitido que Atizapán de Zaragoza se consolide como el municipio mexiquense con mejor percepción de seguridad en la entidad, de acuerdo al último informe trimestral de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, al alcanzar, en cuatro años, la reducción de 25.1 puntos porcentuales, situando la percepción de inseguridad en 49.9 por ciento, cifras sin precedentes en el Estado de México.

Mencionó que “en el año 2022, solamente el 33.4 por ciento de la población de Atizapán percibía efectiva a su Policía Municipal, ahora la avala el 50.5 por ciento, es decir, que logramos incrementar 17.1 por ciento la percepción de efectividad de la ciudadanía, en su corporación, por lo que podemos hablar que más de la mitad de la población considera efectiva a su Policía Municipal”, dijo Gómez Calcáneo.

Mencionó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), también reporta una baja en la incidencia de distintos delitos, destacando el robo de vehículo, al pasar de mil 343 eventos en 2021 a 362 eventos en el periodo de enero a octubre de 2025.

En robo a casa habitación, pasó de 270 delitos de enero a octubre de 2021 a 105 en los mismos meses de 2025; en tanto que el robo a transeúnte registra una disminución al pasar de 435 delitos en 2021 a 255 en 2025, en el periodo referido.

Fabián Gómez Calcáneo, hizo un recuento de los avances que se han logrado en esta materia, lo que posicionan a la corporación policiaca de Atizapán de Zaragoza como una de las más equipadas y con las mejores condiciones laborales, lo que ha redituado en los resultados positivos que se tienen en esta materia.

Representantes ciudadanos de distintas comunidades, reconocieron el trabajo que el Gobierno Municipal ha realizado para que hoy las familias atizapenses se sientan más seguras, al percibir más patrullajes en territorio municipal.