Rehabilitan tanque San Miguel Apinahuizco para mantener suministro de agua

Toluca, Méx.- El Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) informó que los trabajos de rehabilitación integral del Tanque San Miguel Apinahuizco avanzan conforme a lo programado, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible, mientras tanto la distribución de agua potable se realiza a través de pipas gratuitas.

La intervención contempla labores de limpieza general, resane de grietas y fisuras tanto internas como externas, así como la aplicación de una película plástica en el interior, acciones que permitirán prolongar la vida útil de la infraestructura, mejorar la calidad del agua y reducir pérdidas por fugas.

Para mitigar las afectaciones a la población durante el proceso, el Gobierno municipal a través del OAyST mantiene activo un programa emergente de distribución de agua mediante pipas. Además de las unidades que actualmente operan en las distintas colonias, se incorporaron siete pipas adicionales para fortalecer la atención y garantizar el abasto temporal. Las personas que requieran el servicio pueden solicitarlo al número telefónico 722 275 5700.

Las obras registran un avance constante y se espera su conclusión en próximos días. La autoridad municipal agradece la comprensión de las familias toluqueñas ante las labores en curso, que representan un beneficio social de alto impacto.