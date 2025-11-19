Desciende almacenamiento del Cutzamala tras dos semanas sin lluvias

Toluca, Méx.- El Sistema Cutzamala comenzó a registrar una ligera disminución en su nivel de almacenamiento, al ubicarse en 96.3 por ciento de su capacidad, lo que representa una baja de 1.1 puntos porcentuales respecto al reporte emitido hace dos semanas. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) atribuyó este descenso a la ausencia de precipitaciones en la región donde se localizan las tres presas que integran el sistema.

En el informe del pasado 3 de noviembre, la dependencia federal había señalado que el Cutzamala alcanzó 97.4 por ciento de llenado, equivalente a 762.08 millones de metros cúbicos, el nivel más alto registrado en la última década.

Durante la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, Patricia Labrada Montalvo, directora técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), detalló que al 17 de noviembre el almacenamiento total se ubicó en 753.88 millones de metros cúbicos, cifra que aún representa 29.4 por ciento más respecto al mismo periodo de 2024, cuando el sistema contaba con 523.42 millones de metros cúbicos, equivalente al 62.9 por ciento de su capacidad.

En cuanto a las presas que integran el sistema, se reportaron los siguientes niveles: El Bosque: 195.54 millones de metros cúbicos con el 96.6 por ciento de capacidad; la presa Villa Victoria: 170.92 millones de metros cúbicos, lo que significa el 92 por ciento y la presa Valle de Bravo: 387.42 millones de metros cúbicos con el 98.2 por ciento.

En tanto, en cuanto a las lluvias, Labrada Montalvo informó que entre el 3 y el 16 de noviembre no se registró ningún evento de precipitación en el Valle de México, por lo que no hubo variaciones significativas en los escurrimientos ni fue necesario activar protocolos especiales de operación conjunta.