Incendio de tráiler provoca cierre total en la autopista Naucalpan–Toluca; hay caos vial

Huixquilucan, Méx.- Un tráiler cargado con telas se incendió la mañana de este lunes tras chocar contra el muro de contención en el kilómetro 36 de la autopista Naucalpan–Toluca, lo que provocó el cierre total de la vialidad y un severo congestionamiento vehicular.

El impacto destruyó la caja de la unidad y generó un incendio que consumió por completo la carga, levantando una columna de humo visible desde varios municipios. Rollos de tela quedaron esparcidos a lo largo de más de 100 metros, dificultando las maniobras de retiro y limpieza.

A pesar de la magnitud del accidente, autoridades reportaron saldo blanco. El conductor logró salir del vehículo antes de que las llamas lo alcanzaran y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, sin requerir traslado hospitalario.

Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al lugar para sofocar el fuego, mientras cuadrillas de la autopista continúan con la remoción de escombros y materiales calcinados.

La circulación permanece cerrada en ambos sentidos, y las filas de vehículos superan los seis kilómetros. Autoridades exhortaron a la población a evitar la zona y utilizar rutas alternas como la vía López Portillo, la carretera México–Toluca y vialidades locales de Huixquilucan y Naucalpan.

Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo tomará restablecer la circulación por completo.