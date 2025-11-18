Detiene Fiscalía a 3 personas por presunto homicidio de sacerdote

Toluca, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión en contra de Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Fernanda “N” por su posible participación en el homicidio calificado Fiscalía para denunciar la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis de 43 años de edad, que despareció en el municipio de Tultitlán.

Con los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, la Autoridad Judicial resolvió conceder mandamiento judicial en contra de los tres presuntos implicados, toda vez que “se tiene por acreditado tanto la probable intervención, así como la conducta que los agentes activos, es decir, Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Fernanda “N” desplegaron a efecto de materializar la conducta delictiva, y como resultado de la misma, produjera la muerte de la víctima y el auxilio para ocultar el cuerpo” y que “se encuentra legalmente acreditado el hecho delictuoso de homicidio agravado, en agravio del sacerdote.

A través de actos de investigación, que el pasado 29 de octubre, la víctima, se trasladó de su domicilio, a bordo de su vehículo, al inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, perteneciente al municipio de Tultitlán en compañía de Fátima Isabel “N”, persona con quien la víctima tenía una relación de confianza. Y en ese domicilio ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.

Ya en el lugar, la víctima convivió por varias horas con Fátima Isabel “N” y Brandon Jonathan “N”, consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, este último, presuntamente agredió con un objeto al religioso, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte.

Al lugar también arribó María Fernanda “N”, pareja sentimental de Brandon Jonathan “N”; los tres probables partícipes habrían realizado actos para ocultar el cuerpo del occiso, para lo cual utilizaron cobijas y bolsas que amarraron a un sillón para finalmente trasladar el cuerpo al municipio de Nextlalpan donde el 30 de noviembre lo abandonaron en un río de aguas negras.

Antes, Brandon Jonathan “N”, con el conocimiento previo de Fátima Isabel “N”, agredió físicamente a la víctima causando su muerte, posteriormente, María Fernanda “N”, auxilió a ambos para realizar diversas acciones dirigidas a ocultar y destruir evidencia, tales como la limpieza del lugar, la eliminación de huellas materiales del hecho y ocultar el cuerpo.

El pasado 9 de noviembre se llevó a cabo técnica de investigación de cateo en el referido domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, mandamiento judicial aprobado por la Autoridad Judicial, en ese sitio fueron localizados diversos indicios, entre ellos ropas de la víctima, pertenencias personales, una estola de sacerdote, así como objetos punzocortantes y contusos, así como rastros hemáticos observados a través de la prueba “blue star”.

En la entidad, el homicidio doloso es sancionado con una penalidad de hasta 70 años de prisión.

Por lo que el pasado 14 de noviembre, elementos de la Fiscalía del Estado de México cumplimentaron orden de aprehensión y en contra de Fátima Isabel “N”, investigada por el delito de desaparición cometida por particulares, posteriormente fue ingresada a un penal a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica, previamente también detuvo a ingresó a un penal a Brandon Jonathan “N” y María Fernanda “N” por el mismo hecho delictivo.

Posteriormente, cumplimentó mandamiento judicial en contra de los tres implicados por el delito de homicidio calificado, por lo que Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Isabel “N”, son imputados por su probable participación en la comisión de dos delitos diversos, el de desaparición de personas y el de homicidio cometidos en agravio de E.B.H.V.

Cabe mencionar que el delito de desaparición cometida por particulares puede ser sancionado con una pena de hasta 50 años de prisión.