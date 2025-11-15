Enrique Vargas promete unidad en el PAN

Ciudad de México.- El vicecoordinador del Grupo Parlamentario en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, fue electo como propuesta de la Comisión Permanente Nacional para convertirse en consejero nacional del Partido Acción Nacional, PAN, para el periodo 2025-2028, y en representación del Estado de México.

Esta elección forma parte de los trabajos que el panismo lleva a cabo de cara a la Asamblea Nacional, a celebrarse el próximo 29 de noviembre y en donde este instituto político determinará el rumbo que tomará junto con su militancia, rumbo al proceso electoral de 2027.

Tras obtener los votos de la Comisión Permanente, el senador por el Estado de México, Enrique Vargas, agradeció el aval, la confianza y el respaldo de los integrantes de este órgano interno, y se comprometió a seguir trabajando fuerte para mantener la unidad y fortalecer el rumbo del panismo para construir el México que anhelan los ciudadanos.

Asimismo, confió en que el proyecto de reforma a los estatutos de Acción Nacional y los trabajos de la Comisión Permanente Nacional continúen siendo exitosos para que sean aprobados por la militancia en la Asamblea Nacional, con el propósito de seguir defendiendo los valores que le dan vida al panismo: la patria, la familia y las libertades.