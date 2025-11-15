Aprueba presupuesto para apoyar a damnificados por explosión en Tlacalli: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, informó que el Cabildo por mayoría de votos, aprobó un monto superior a los 4.3 millones de pesos, para otorgar un apoyo económico a las personas damnificadas a consecuencia de la explosión por acumulación de gas ocurrida en la Unidad Habitacional Tlalcalli el pasado 11 de noviembre.

Dijo que, la Dirección de Bienestar realizó un censo para determinar la entrega de estos apoyos.

Pérez Cruz, resaltó la labor y vocación de los elementos de la Dirección General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos que acudieron inmediatamente a atender a las personas damnificadas y realizaron la evaluación técnica en la zona y en los inmuebles aledaños.

Explicó que, a través de las dependencias como Dirección de Bienestar, Tesorería Municipal, Oficialía Mayor, Secretaría del Ayuntamiento, Procuraduría Social, entre otras, se estableció diálogo directo con las familias afectadas para encontrar alternativas y brindarles apoyo ante esta emergencia.

“El objetivo de este punto de acuerdo es que el Gobierno de Tlalnepantla pueda apoyar sin demora a las personas y responder con sentido de responsabilidad y solidaridad a las y los vecinos damnificados por este lamentable hecho”, comentó Pérez Cruz.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Bravo Suberville, explicó que, como resultado de un manejo responsable de las finanzas, el municipio cuenta con suficiencia presupuestal disponible en la partida 4411 “Cooperaciones y Ayudas” por un monto de 4 millones 367 mil 671 pesos para brindar apoyo económico y asistencia a los afectados.

La explosión se originó en el departamento número 101, ubicado en el Edificio “E – 1” en la Unidad Habitacional referida. Como consecuencia de este incidente resultaron afectadas diversas viviendas con distintos grados de daño, principalmente en canceles, marcos de puertas y ventanas.

Integrantes del Cabildo de Tlalnepantla, coincidieron en reconocer la disposición y solidaridad del Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, para brindar acompañamiento y ayuda a las familias que habitan en esta comunidad.

Tras el siniestro, la Dirección de Bienestar solicitó con carácter de urgente someter a consideración del Honorable Ayuntamiento, otorgar un apoyo económico a las personas damnificadas, mismo que fue aprobado por mayoría de votos.