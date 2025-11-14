Sujeto es detenido tras alerta por robo a vivienda en Metepec

Metepec, Méx.- Una consigna operativa permitió a personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detener a un posible implicado en el delito de robo a casa habitación.

Cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), registraron el paso de un Chevrolet, tipo Beat de color blanco, mismo que podría estar involucrado en un hecho delictivo ocurrido el pasado 3 de noviembre en calles del Barrio de San Miguel, en el municipio de Metepec.

Luego de efectuar el alertamiento, los oficiales de la SSEM dieron alcance al vehículo objetivo en calles aledañas al tianguis de Pirotécnica de Tultepec, donde le marcaron el alto a su tripulante y a quien solicitaron llevar a cabo una revisión con base en los protocolos de actuación.

Luego de corroborar con el Centro de Mando las características y números de identificación de la unidad y confirmar que se trataba del objetivo de la consigna, en el sitio se detuvo a Yeshua “N”, quien junto con el vehículo fue trasladado ante el Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica.

