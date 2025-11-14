Detienen a dos personas por desaparición de sacerdote en Tultitlán

Toluca, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, investigados por su posible participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de un sacerdote reportado como desaparecido en el municipio de Tultitlán.

El pasado 31 de octubre, familiares de la víctima acudieron a esta Fiscalía para denunciar la desaparición de E.B.H.V., de 43 años de edad, por lo que se inició la investigación correspondiente, así como los protocolos de búsqueda para su localización.

El avance en la indagatoria, permitió ubicar que el vehículo propiedad de la víctima, había sido registrado en cámaras y arcos carreteros con rumbo al estado de Hidalgo, por lo que la Fiscalía del Estado de México, solicitó la colaboración de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, para el seguimiento y ubicación de la unidad. Con los datos recabados, también se logró identificar una motocicleta que acompañó el traslado del vehículo de la víctima, unidad que finalmente fue vendida por alguno de los investigados.

Tras identificar a la persona propietaria de la motocicleta, policías de investigación la localizaron y en entrevista en sede ministerial refirió que “le prestó la moto a un masculino identificado como Brandon Jonathan “N”, porque le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude”.

Con base en la información recabada, se logró identificar que el domicilio de ese sujeto se encuentra en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, perteneciente al municipio de Tultitlán, por lo que el pasado 9 de noviembre se llevó a cabo técnica de investigación de cateo -mandamiento judicial aprobado por la Autoridad Judicial-, como resultado, en ese sitio fueron localizados diversos indicios, entre ellos ropas de la víctima, pertenencias personales, una estola de sacerdote, así como objetos punzocortantes y rastros hemáticos observados a través de la prueba “blue star”.

De igual forma, la investigación logró establecer que el pasado 29 de octubre, la víctima de iniciales E.B.H.V., se trasladó de su domicilio, abordo de su vehículo, al inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, perteneciente al municipio de Tultitlán en compañía de una femenina. En ese domicilio ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.

Una vez en el lugar, la víctima convivió por varias horas con la femenina referida y Brandon Jonathan “N” consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, este último presuntamente agredió con un objeto punzocortante a E.B.H.V., provocándole heridas que le ocasionaron la muerte.

Al lugar también arribó María Fernanda “N”, quien es señalada como pareja sentimental de Brandon Jonathan “N”, tras privar de la vida al sacerdote, los tres probables partícipes habrían tratado de desviar las investigaciones ocultando el cuerpo en bolsas y estas amarradas a un sillón. El 30 de octubre lo trasladaron al municipio de Nextlalpan donde lo abandonaron en un río de aguas negras.

El 11 de noviembre pasado, elementos de esta Fiscalía se constituyeron en el lugar en el que los investigados refirieron haber abandonado el cuerpo de la víctima, en ese sitio fue hallado un cuerpo con características similares a las del sacerdote reportado desaparecido, por lo que se iniciaron los trabajos periciales forenses y de confronta genética a través de las cuales, en las primeras horas del 13 de noviembre, se logró determinar que los restos son los de E.B.H.V.

Por los hechos descritos, el Agente del Ministerio Público estableció la probable participación de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” en el hecho delictivo de desaparición cometida por particulares, por lo que solicitó a la Autoridad Judicial, orden de aprehensión en su contra, ya que ambos investigados intervinieron de forma dolosa, conjunta y planificada en la privación de la libertad y posterior desaparición de la víctima.

Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado en la colonia Centro del municipio de Cuautitlán. Tras su detención, la femenina fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en tanto que el masculino al de Cuautitlán, ambos a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica. Los detenidos deben de ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Se cuenta con información de que Brandon Jonathan “N” tiene antecedentes penales en el Estado de México donde compurgó una sentencia de condena de 18 años de prisión por el delito de robo con violencia.

Así mismo, a través actos de investigación de campo y gabinete, se logró identificar y localizar a la femenina con la que la víctima habría llegado al domicilio que fue el último lugar en donde se le vio con vida, por lo que, en entrevista en sede ministerial, refirió los hechos. Esta persona cuenta con orden de aprehensión vigente por el mismo ilícito.

El delito de desaparición cometida por particulares se encuentra tipificado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y puede ser sancionado con una pena de hasta 50 años de prisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.