Hallan muertos a dos presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Uruapan

Ciudad de México. – El caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, volvió a moverse este 14 de noviembre, luego de que elementos estatales localizaron dos cadáveres que, según autoridades, estarían relacionados con la planificación y ejecución del crimen. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que ambos tenían nexos con el adolescente que disparó contra el edil durante el evento del Día de Muertos.

Los cadáveres fueron hallados a un costado de la carretera Uruapan–Paracho, en las inmediaciones de la comunidad de Capácuaro. Uno de ellos fue identificado preliminarmente como un adolescente de 16 años, mientras que la identidad del segundo permanece bajo resguardo. Con este hallazgo, ya suman tres personas muertas relacionadas con el asesinato del alcalde: el sicario adolescente de 17 años abatido el día del atentado y los dos presuntos cómplices localizados este jueves.

El atentado ocurrió durante un festival público con motivo del Día de Muertos, cuando Manzo Rodríguez fue atacado a tiros mientras participaba en la inauguración del evento. El hecho conmocionó a la población y generó exigencias inmediatas de mayor seguridad y resultados en la investigación.

La aparición de los nuevos cuerpos apunta a una posible red criminal detrás del asesinato y revela la presencia creciente de estructuras delictivas operando en torno al poder municipal. La participación de menores de edad en el ataque —dos de los tres implicados eran adolescentes— subraya el avance del reclutamiento forzado y la violencia juvenil asociada al crimen organizado en la región.

Para el gobierno estatal, el hallazgo representa un avance en las pesquisas, pero también un desafío significativo para romper círculos de impunidad y esclarecer el origen de la orden para asesinar al edil.

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con la cadena de custodia, pruebas periciales e identificación formal de las víctimas, así como con nuevas líneas de investigación que podrían derivar en detenciones adicionales.

Mientras tanto, en Uruapan, la administración municipal continúa bajo el liderazgo de Grecia Itzel Quiroz García, viuda del alcalde asesinado, quien asumió el cargo el 5 de noviembre. La nueva alcaldesa ha exigido de manera pública resultados concretos y garantías de seguridad para la población.