Arranca Delfina Gómez el Buen Fin en EdoMéx, invita a aprovechar descuentos

Nezahualcóyotl, Méx.- Con el objetivo de impulsar la economía local, fomentar el consumo responsable y garantizar la seguridad de los compradores, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el arranque del Buen Fin 2025 en la Plaza Ciudad Jardín, en Nezahualcóyotl. Durante el recorrido, la mandataria estatal invitó a las y los mexiquenses a aprovechar los descuentos y promociones que ofrecerán miles de comercios en todo el Estado de México, al tiempo que aseguró que se implementarán estrictas medidas de seguridad para que las familias puedan realizar sus compras con tranquilidad.

“Deseo mucho éxito a todos nuestros empresarios y comerciantes, porque este programa del Buen Fin tiene como objetivo ofrecer productos y servicios a precios más accesibles. Pero, además, buscamos activar la economía del Estado de México, superar nuestras metas de generación de empleos y fortalecer la recaudación a través de la compra responsable”, señaló.

La mandataria estatal enfatizó la importancia de un consumo consciente: “Vale la pena aprovechar las ofertas, pero no se trata de endeudarse, sino de sacar el mayor beneficio de esta temporada. La intención del Gobierno del Estado es ofrecer seguridad y confianza a quienes acuden a los centros comerciales y plazas”, agregó.

Durante su visita, Delfina Gómez destacó la labor de los empresarios locales por ofrecer atención de calidad y variedad de productos en esta plaza, considerada un referente comercial del municipio. Asimismo, agradeció la coordinación con autoridades municipales y estatales para garantizar la protección de comerciantes y compradores.

La Secretaria de Desarrollo Económico estatal, Laura González Hernández, acompañó a la gobernadora y detalló que se espera que esta jornada deje una derrama económica superior a los 28 mil millones de pesos, con la participación de más de 20 mil empresas en todo el territorio estatal. “Tuve el gusto y el honor de acompañar a la gobernadora en un recorrido de supervisión del Buen Fin en Nezahualcóyotl. Estamos atentos a que este fin de semana sea exitoso y seguro para comerciantes y consumidores”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, explicó que 500 elementos de la policía municipal, estatal y federal estarán desplegados en las zonas de mayor afluencia comercial, asegurando la integridad de quienes acudan a realizar sus compras. “Estaremos atentos a las necesidades de la ciudadanía y a cualquier eventualidad que pudiera surgir”, comentó Cerqueda.

A nivel estatal, la Secretaría de Seguridad implementó un operativo con 3 mil 290 elementos, apoyados por 208 patrullas, 25 caninos y 25 equinos, además de un monitoreo permanente desde los Centros de Control C5 de Toluca y Ecatepec. Estas acciones forman parte de una estrategia integral del gobierno mexiquense para garantizar que las jornadas del Buen Fin se desarrollen de manera ordenada y segura.

En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad anunció la ampliación de horarios del Mexibús en el Valle de México, de 4:00 de la mañana a 12:00 de la noche, mientras que en el Valle de Toluca se coordinarán acciones con transportistas locales para facilitar el traslado de los compradores.

El recorrido por la Plaza Ciudad Jardín contó también con la presencia de los alcaldes de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, y de Chicoloapan, Javier Mendoza Vásquez, así como de autoridades municipales y estatales, quienes supervisaron personalmente la logística, seguridad y medidas sanitarias implementadas para esta jornada.

Con estas acciones, la gobernadora Delfina Gómez reafirma el compromiso de su administración de promover la actividad económica, fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar que las familias mexiquenses puedan aprovechar los beneficios del Buen Fin de manera segura, ordenada y responsable.