Explosión por acumulación de gas provoca incendio en departamento de Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- Un fuerte estallido causado por una presunta acumulación de gas provocó un incendio en un departamento de la Unidad Habitacional Tlacalli, dejando como saldo preliminar tres personas lesionadas y daños materiales en varias viviendas cercanas.

De acuerdo con reportes de emergencia, la explosión generó una intensa onda expansiva que alarmó a los vecinos, quienes de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de rescate.

Bomberos, paramédicos y elementos de Protección Civil arribaron al sitio para sofocar el fuego, evacuar a los residentes y atender a los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que varias viviendas aledañas sufrieron daños estructurales, aunque hasta el momento no se ha precisado la cifra exacta de inmuebles afectados.

El área permanece acordonada mientras peritos y personal de Protección Civil municipal realizan las investigaciones correspondientes para determinar el origen exacto de la explosión y evaluar los riesgos en la zona.

Vecinos relataron que el estruendo se escuchó a varias calles de distancia y que el incendio se propagó rápidamente antes de ser controlado por los cuerpos de emergencia.

Las autoridades locales exhortaron a la población a revisar las instalaciones de gas doméstico y reportar cualquier fuga o irregularidad para prevenir accidentes similares.