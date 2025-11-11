ANPACT advierte que aranceles de Trump desploman producción y ventas de vehículos pesados

Ciudad de México.– La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) alertó sobre una caída histórica en la producción, ventas y exportaciones de vehículos pesados, derivada de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, medida que —según el organismo— ha generado un impacto más severo que el registrado durante la pandemia COVID de -19.

De acuerdo con el reporte de la ANPACT, entre enero y octubre de 2025 las ventas al mayoreo de vehículos pesados registraron una disminución del 53% respecto al mismo periodo del año anterior. En total, los transportistas adquirieron 24 mil 366 unidades, frente a las 51 mil 810 que se comercializaron en igual lapso de 2024.

Asimismo, la producción nacional de camiones y tractocamiones cayó 36.8% en el mismo periodo, al pasar de 179 mil 398 unidades fabricadas en 2024 a 113 mil 299 en 2025.

Las exportaciones también sufrieron un desplome: entre enero y octubre de este año se enviaron 93 mil 037 unidades al extranjero, cifra 31.4% menor respecto al año pasado.

El presidente ejecutivo de la ANPACT, Rogelio Arzate, explicó que los nuevos aranceles impuestos por Trump —que comenzaron a aplicarse el 1 de noviembre de 2025— aún no se reflejan en las cifras más recientes, por lo que se espera que los efectos negativos se profundicen en los próximos meses.

Por su parte, empresarios afiliados a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) reportaron una disminución en el flujo de mercancías entre México y Estados Unidos, atribuida a la desaceleración en la renovación de flotas y el aumento de costos operativos.

Ante este panorama, Arzate anunció que del 12 al 14 de noviembre, en Expo Guadalajara, Jalisco, se celebrará la Expo Transporte ANPACT 2025, donde 660 marcas nacionales e internacionales exhibirán las más recientes innovaciones tecnológicas, soluciones sustentables y estrategias de adaptación para enfrentar el nuevo entorno comercial.

“La industria enfrenta un momento crítico, pero también una oportunidad para transformarse con innovación, eficiencia y sustentabilidad”, subrayó Arzate.

Con este escenario, el sector del autotransporte mexicano busca mantener su competitividad y fortalecer la cooperación binacional pese al impacto de las nuevas medidas arancelarias.