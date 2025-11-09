Secretaría de Seguridad realiza feria de prevención del delito en Temoaya

Temoaya, Méx.- Con el firme objetivo de fortalecer las acciones de prevención, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y el gobierno municipal de Temoaya, realizaron la Feria de Prevención Social del Delito y la Delincuencia, evento en el que participaron representantes de los tres órdenes de gobierno, y en el cual se instalaron módulos de atención por parte de diversas áreas de la dependencia estatal y del Ayuntamiento, así como vehículos tácticos y demostraciones operativas.

En la explanada municipal, el representante del Secretario de Seguridad de la entidad mexiquense, Cristóbal Castañeda Camarillo, el Coordinador de Subdirecciones Valle Toluca Edgar Avilés Mercado, explicó que la dependencia estatal reconoce la importancia de la participación social como factor fundamental para prevenir el delito y destacó la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“Con el Poder de Servir, todas y todos los servidores públicos de la administración estatal y de esta Secretaría, seguiremos trabajando para el bienestar de las y los mexiquenses; este tipo de ejercicios, no solo representan una invaluable oportunidad para escuchar y atender las inquietudes de la ciudadanía, sino también para educar en materia de seguridad, a través de las diversas actividades que se ofrecen y que están direccionadas para los sectores de la población”.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas trazadas dentro del Plan de Desarrollo Estatal mexiquense 2023–2029, en el eje de Atención a las Causas y Prevención del Delito, y su objetivo es fomentar entre la población mexiquense una cultura de prevención, denuncia y legalidad.

Por su parte, la Presidenta Municipal, Berenice Carrillo Macario, expresó que con este tipo de iniciativas las fuerzas de seguridad establecen un acercamiento directo con la niñez, la juventud, las y los adultos, con lo que se robustece un lazo de confianza, y proximidad. Expresó que el tema de seguridad corresponde al gobierno; sin embargo, la participación ciudadana a través de la denuncia coadyuva a mantener un municipio y un estado en paz, asimismo, invitó a los asistentes a acercarse a los módulos, y hacer de utilidad la información que ahí se proporciona.

“Me complace enormemente darles la más cordial bienvenida a esta Feria de Prevención Social, actividad que refleja el compromiso firme de este gobierno municipal con la seguridad, la convivencia pacífica y el bienestar de nuestra gente; este encuentro no es solo un evento más, es una expresión de voluntad, de sensibilidad y de responsabilidad social”.

Se instalaron módulos de atención y orientación por parte de diversas áreas de la SSEM y del Ayuntamiento, así como vehículos y demostraciones operativas que permiten dar a conocer de cerca el trabajo policial y las herramientas que se utilizan en materia de seguridad; también la Secretaría de Movilidad (SEMOV) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Comisión de Atención a Víctimas participaron con unidades móviles de atención ciudadana.

Por otro lado, la comunidad estudiantil de tres escuelas, así como ciudadanía formaron parte una demostración de los binomios caninos y pudieron observar y subirse a vehículos que son utilizados por las fuerzas de seguridad.

Estuvieron presentes, Emmanuel Flores Garduño, Comisario de Seguridad Pública y Tránsito de Temoaya; Efrén Bravo González, Director de Vinculación Social y Relaciones Públicas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; la Sargento Kenia Cienfuegos Romero, representante de Guardia Nacional; Cecilia González Doroteo, Coordinadora de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de Temoaya y José Alfredo Iniesta González, cronista municipal.