EdoMéx será sede de la reunión de protocolos, “Héroes Paisanos”: Esparza

Toluca, Méx.- La diputada, Anaí Esparza Acevedo, informó que el Estado de México será sede de la reunión de protocolos, “Héroes Paisanos”, una estrategia coordinada con el Instituto Nacional de Migración (INM) para garantizar la seguridad, el respeto a los derechos humanos y la correcta atención de los connacionales que regresan al país durante la temporada decembrina.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT) adelantó que a finales de noviembre se llevará a cabo una reunión de coordinación interinstitucional donde participarán dependencias como la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos estatal (CODHEM), y la Financiera para el Bienestar, esta última por el tema de las remesas.

Esparza Acevedo explicó que el objetivo de esta principal es fortalecer los protocolos de bienvenida a los llamados “héroes y heroínas paisanas”, asegurando un trato digno y con enfoque en los derechos humanos.

Señaló que van a seguir coadyuvando con el INM en estos operativos que se realizan en diciembre y otros periodos vacacionales.

Pues dijo que, es fundamental que los protocolos sean los correctos y se reciba con respeto y calidez a nuestros migrantes.

La presidenta de la comisión legislativa de Apoyo y Atención a las Personas Migrantes, dijo que este esfuerzo se suma a los programas federales “México te abraza” y “Eres Paisano”, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, los cuales buscan fortalecer el vínculo con los mexicanos que viven en el extranjero y garantizarles un regreso seguro.

Finalmente, Esparza Acevedo reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades federales y estatales para que el operativo decembrino sea exitoso y refleje la hospitalidad que caracteriza al pueblo mexiquense.